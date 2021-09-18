Kırçeşme Parkı hizmete açıldı

Kırçeşme Parkı açılışına İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, İstanbul Milletvekili İffet Polat, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Açılış programı kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi tarafından konser ve sahne etkinlikleri düzenlendi. 23.700 metrekare alana sahip park; 650 metre yürüyüş ve bisiklet parkuru, 150 metrekare çocuk oyun alanı, 8 adet fitness aleti ve 8 adet pergola yapılarak yenilendi. Parkta atıl durumda bulunan süs şelalesi de aktif hale getirildi.

Açılışta konuşan Milletvekili Ünal, "Sayın Belediye Başkanımızın Gaziosmanpaşa'da yükü çok ağır. Kentsel dönüşüm burada büyük bir proje olarak başladı. Fakat Başkanımız enerjisiyle, ekibiyle, başarısıyla bu işin altından kalkıyor. Geri kalan zamanlarında da Gaziosmanpaşa'yı güzelleştirmek ve yeşillendirmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Biz Başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

'TOPRAĞI, FİDANI BİZDEN, DİKMESİ SİZDEN KAMPANYASI YAPIYORUZ'

Kırçeşme Parkı'nın yenilenerek hizmete açıldığını dile getiren Usta, "Burası atıl vaziyetteydi. Burayı yeniledik, güncel fonksiyonlarla donattık ve halkımızın hizmetine açtık. Pandemi vesilesiyle çok fazla kullanılmıyordu. İnşallah bundan sonra bu bölgede, çok büyük ihtiyaç karşılayacağına inandığımız bir park olarak hizmete açılmış oldu. Amacımız ve hedefimiz boş bulduğumuz yerleri yeşillendirmek, yeşil bulduğumuz alanları da ağaçlandırmak. Bir insan yetiştirmek kadar önemli olduğuna inandığımız ağaç yetiştirmenin mümkün olan her yerde yapılmasını teşvik ediyoruz. Hatta fidan dikmek isteyenlere toprağı, fidanı bizden, dikmesi sizden diye kampanya yapıyoruz. Yeşil alan ihtiyacımızı karşılayacak alanları artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

PARK TAM NOT ALDI

Çocuğuyla birlikte parka gelen Gülhan Yaman, parkın yeni halinden memnun olduğunu dile getirerek, "Çok memnunum ailelere uygun, gelmemiz gereken yer. Yürüyüş yeri olduğundan memnunum. Gençlerin, çocukların, ailelerin oturacağı bir ortam" dedi. Parka ailesiyle birlikte gelen Rüzgar Saygılı ise eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi. Saygılı "Parkta eğlendim. Sonra mısır yedim. Kaydık, eğlendik. Yarışmalara katıldık. Burayı güzel buldum. Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.