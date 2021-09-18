Kıyılarda gelecek temizliği

İlki 35 yıl önce ABD Teksas'ta gerçekleştirilen Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası, Türkiye'de de 2002'den bu yana düzenleniyor. Atıkların denize ulaşmasını önlemek için çalışan DenizTemiz Derneği TURMEPA organizasyonuyla dünyayla eş zamanlı olarak denizi korumak için kıyılar temizleniyor.

Bu yılki organizasyon COVID-19 şartları gözetilerek gerçekleşiyor. Gönüllüler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumlu olarak kıyılarda atık topluyor. Organizasyon İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla Fethiye ve Samsun'da düzenleniyor. "Deniz Varsa Hayat Var!" mottosuyla gerçekleşen organizasyonda amaç ise geleceğe temiz denizler bırakmak.





DENİZLERİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ



ICC Türkiye Koordinatörü Dağhan Mehmet Yazıcı, pandemi nedeniyle geçen yıl düzenlenen etkinlikte 5 ton atık toplandığını belirtti. Bu yılki hedef ise çok saha fazlası. TURMEPA yetkililerine göre de nüfusla beraber atıklar ve üretilen karbon emisyonları her geçen gün katlanarak artıyor. İklim krizi ve kirlilik dünyanın en büyük çevre sorunu haline geldi. Deniz suyunun ısınması, deniz seviyesinin yükselmesi, her saniye 47 ton plastiğin denizlere karışması ile oluşan tehlike sadece denizleri değil, dünyayı da tehdit ediyor. Çözüm ise belli: İklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırmak istiyorsak dünyanın dörtte üçünü kaplayan denizleri korumak zorundayız.



Müsilaj felaketi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca oluşturulan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nda yer alan tek STK olan ve bu konuda eğitim ve farkındalık görevi üstlenen dernek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim bilişim ağı EBATV'deki içerikleriyle de binlerce öğrenciye çevre bilincini aşılıyor.