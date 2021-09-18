Kızılay bu kez çevre için sahada

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ve Adana Kızılay gönüllülerinin katıldığı etkinlikte, DSİ Mesire Alanında biriken çöpler temizlendi. Mesire alanındaki kâğıt, plastik, metal ve şişe gibi atıkları toplayarak, farkındalık oluşturan Kızılaycılar, örnek bir çalışmaya daha imza attılar.

Temizliğin önemine dikkat çeken Ramazan Saygılı, "Daha temiz bir gezegen, daha temiz ve daha yaşanır dünya için buradayız. Ailelerimiz çevre bilincini çok erken yaşlarda çocuklarına öğretirlerse bilinçli bir gençlikle gelecekte çevremizin daha özenil korunacağına inanıyoruz. Etkinliğimize katılan tüm Kızılay gönüllülerimize ve bize destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.