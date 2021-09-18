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Giriş Tarihi: 18.9.2021 16:19

KKTC Başbakanı Saner Adana’ya geliyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
KKTC Başbakanı Saner Adana’ya geliyor

KKTC Başkanı Ersan Saner, Adana'da sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacak.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana, İskenderun ve Ankara'da temaslar yapmak üzere Adana'ya gidiyor. Adana'da sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek olan Saner, yarın Hatay'ın İskenderun ilçesine geçecek.

İskenderun'da ulaşım ve lojistik lokasyonlarında incelemelerde bulunacak olan Başbakan Saner, ekonomik kuruluşlar ve muharip derneklerle görüşmeler yapacak. Başbakan Ersan Saner, 20 Eylül Pazartesi Günü ise Adana'nın Ankara'ya geçecek. Başbakan Ersan Saner'in Pazartesi günü Türkiye Başbakan Yardımcısı Fuat Oktay ile Külliye'de görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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KKTC Başbakanı Saner Adana’ya geliyor
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