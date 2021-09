Kocaeli, ‘Haydi Yapalım’ dedi

Dünya Temizlik Günü olarak kutlanılan 18 Eylül'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Let's Do It Türkiye hareketi Kocaelililerle birlikte sahillerde temizlik yaptı. Ulusal Mavi Bayrak Koordinatörlüğü ve Let's Do It! (Hadi Yapalım) Türkiye işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte Kocaeli'nin mavi bayraklı 7 halk plajı ve Büyükşehir Belediyesi arka sahiliyle otopark alanında eş zamanlı yapıldı. Temizlik etkinliği, 80 il 180 bölgede eş zamanlı yapıldı. Atık temizliği karadan ve denizden gerçekleştirildi. Etkinlikte derneklerle birlikte gönüllüler de atık topladı. Toplanan atıklar cam, plastik, metal ve izmarit olarak ayrıştırılarak toplandı.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak şu ifadeleri kullandı, "Bir tatil günü sabahın erken saatlerinde burayı dolduran bütün kardeşlerimize hoşgeldiniz diyoruz. Büyükşehir Belediyemiz çevre temizliği konusunda gece gündüz çalışıyor. Bu etkinliğin büyük bir katkısı olacak. Ciddi bir müsilaj sorunuyla karşılaştık ve şaşırdık. Çok kısa sürede bir araya gelip bu sorundan da kurtulduk. Marmara'nın etrafındaki bütün şehirlerin üzerine sorumluluk düştü. Bu gibi etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi olarak önemsiyoruz. Kocaeli'nin nüfusuna oranla çıkan çöpler yine çok çok abartılacak nitelikte değil. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili elinden geleni yapıyor"

ETKİNLİĞE KATILIM YOĞUN OLDU

Etkinliğe çevre gönüllülerinin yanı sıra Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Liman Başkanlığı, Kocaeli Deniz Ticaret Odası, Çevre Mühendisleri Odası, TÜRÇEV Ulusal Mavi Bayrak Koordinatörlüğü, Kocaeli çevre mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Tilki, Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğayı Koruma Derneği, Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği, TEMA Vakfı, KOBİDOS, Türkchopper Kocaeli Motosiklet Kulübü, KOMEK Medya, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları (İzci Grupları), Sağlık ve Sosyal Hizmetler (Kadın ve Aile Grupları), Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Kandıra Babalı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Ve Yaşatma Derneği, Kartepe Doğal Hayatı Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Orman Çevre Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Saraybahçe Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Genç Kocaelililer Derneği, TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı), Ensar Vakfı, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, Akademi Lise, Bilgievleri gibi kurum ve kuruluşlar katılım sağladı.