Kumar oynarken yakalandılar! 16 bin lira ceza kesildi!

İstanbul Polisi; Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. Polisler tarafından kontrol edilen adreste bulunan altı kişinin yasa dışı kumar oynadıkları tespit edildi. Oyun masasının üzerindeki iskambil kağıtları ile 860 lira nakit kumar parası muhafaza altına alındı. Söz konusu altı kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında "Yasa Dışı Kumar Oynamak" suçundan ötürü toplamda sekiz bin 16 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu M.S. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. O anlar polis kameralarına yansıdı.