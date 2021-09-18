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Giriş Tarihi: 18.9.2021 10:52

Kumar oynarken yakalandılar! 16 bin lira ceza kesildi!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kumar oynarken yakalandılar! 16 bin lira ceza kesildi!

İstanbul’da bir adreste yasa dışı kumar oynayan altı kişiye 16 bin lira ceza kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi; Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. Polisler tarafından kontrol edilen adreste bulunan altı kişinin yasa dışı kumar oynadıkları tespit edildi. Oyun masasının üzerindeki iskambil kağıtları ile 860 lira nakit kumar parası muhafaza altına alındı. Söz konusu altı kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında "Yasa Dışı Kumar Oynamak" suçundan ötürü toplamda sekiz bin 16 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu M.S. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. O anlar polis kameralarına yansıdı.

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Kumar oynarken yakalandılar! 16 bin lira ceza kesildi!
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