Mafya mezarındaki ölüme müebbet

İstanbul Esenyurt
'ta "Lotu Quli" lakaplı Azeri mafya lideri Nadir Salifov'un kabri başında 17 Ocak günü Ali Haşımov'un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Olayın şüphelisi Kenan Imanzade (30), "Rusya'dan arayan bir arkadaşım, Ali'nin beni öldürmek için geldiğini söyledi. Mezarlıkta buluştuk. Ali, tartışma sırasında beni kolumdan yaraladı. Hastanedeyken Ali'nin öldüğünü duydum" iddiasında bulundu. Kriminal polis, ölen Ali Haşımov'un el swaplarında atış artıklarına rastlandığını, şüphelilerde bir iz bulunmadığını bildirdi. Buna rağmen Büyükçekmece
Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, Kenan Imanzade hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.