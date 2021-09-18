Meslek lisesinde kendi boyalarını üretiyorlar

Bitlis Cemil Özgür Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri ürettikleri boyalarla Bitlis ve ilçelerindeki 732 okulun boyanmasına katkı sunarken, günlük ürettikleri 1 ton iç ve dış mekan boyaları Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesine de yüzde 30'luk katkı sağlıyor. Pandemi dolayısıyla bölgeye ve kendi öğrencilerine yönelik üretimler gerçekleştirilen okulda, kimya bölümü öğrencileri plastik ve tavan boyası üretmeye başladı. Okulların açılma kararı ile üretime başlayan öğretmen ve öğrenciler, günlük 1 ton boya üreterek, okulların ihtiyaçlarını karşıladı.

Piyasaya da talep üzerine üretebileceklerini belirten Bitlis Milli Eğitim Müdür M. Emin Korkmaz, her yıl okulların bakım onarımları için yaklaşık 12-13 ton boya kullandıklarını, bu atölye ile yüzde 30 civarında kar sağladıklarını söyledi. Korkmaz, burada öğrencilerin hem üreterek öğrendiğini, hem de kendilerine döner sermayeden para kazandıklarını belirterek şunları söyledi: "Burada boya atölyemizi kurduk. Günlük istediğimizde 1 ton üretim kapasitemiz var. Her gün 1 ton tavan boyası, plastik boya üretebiliyoruz. Burada hem plastik boya hem tavan boyasını piyasayla rekabet edebilecek düzeyde üretebiliyoruz. Bu bölümde öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte çalışıyorlar. Ürettikleri boyadan elde ettikleri döner sermayeden hem öğretmenlerimiz hem çocuklarımız para kazanıyor. Ötesi kendi işlerini öğreniyorlar. İleride inşallah kendi alanlarında, kendi sektörlerinde, kendi işlerini kurarlar. Hem işveren olacaklar hem yanlarında istihdam edecekleri elemanları bulacaklar. Böylelikle ülke istihdamına, ülke ekonomisine katkı sunmuş olacaklar."

"FİYAT OLARAK PİYASANIN ALTINDA ÜRETİYORUZ"

Korkmaz yaptığı açıklamasında, "Bizde 732 tane okulumuz var. Bu okullarımızın genelde dış cepheleri giydirilmiş ama iç cephelerinde boya ihtiyacımız hat safhada. Şu ana kadar üretilen tüm boyayı biz tükettik, tüketmeye devam edeceğiz. Normalde 24 derslik bir okulumuzun neredeyse iç cephesine 1 ton boya gidiyor. Burada üretilen boyaların ilk etapta müşterisi biziz. Biz tüketiyoruz. İsteyen her vatandaş döner sermayeye parasını yatırdıktan sonra her renkte, her kalınlıkta, her şekilde biz kendisine boya üretimini yaparak teslim ederiz. Sipariş üzerine boya üretilir. Yeni üretim olduğu için şu anda bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor. Fiyat olarak piyasanın altında üretiyoruz. Piyasa fiyatının çok daha aşağısına vermek istemiyoruz. Vatandaşlar verildiğinde ayrı bir fiyat belirleme yetkisi okul idaresindedir" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, yıllık ortalama 12-13 ton boya kullandıklarını belirterek, "Ortalama her yıl 12-13 ton boya tüketiyoruz. 23 ton, 28 ton aldığımız yıllarda var. İl genelinde rakam biraz daha fazlalaşıyor. Şu an ihtiyacımızı karşılayabilecek durumdayız. Bunun kurulmasında, üretim aşamasında ve şu anda üretimde emeği geçen herkese ben canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.