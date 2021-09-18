SON DAKİKA! Meteoroloji Genel Müdürlüğü "yön değiştirdi" diyerek uyardı! İşte MGM'den gelen peş peşe hava durumu uyarısı

Meteoroloji'nin yaptığı son hava durumu uyarısında Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki yağışların Doğu'ya doğru kaydığını belirten Müdürlük, Iğdır, Muş, Elazığ ve Van'da şiddetli yağış beklendiğini belirtti. Bölgede ikamet eden vatandaşları uyaran Meteoroloji tedbirli olmaya davet etti. Hava durumu beklentilerine göre; Yarın Trakya bölgesinde de sağanak yağış bekleniyor.
YAĞIŞLAR YÖN DEĞİŞTİRDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağışlara ilişkin yeni uyarı geldi. Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki yağışların Doğu'ya doğru kaydığını belirten Müdürlük, Iğdır, Muş, Elazığ ve Van'da şiddetli yağış beklendiğini belirtti.
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Iğdır, Muş ve Elazığ ile Ardahan çevrelerinde bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Bu akşam saatlerinde Iğdır, Muş ve Elazığ ile Ardahan çevrelerinin, yarın Trakya'nın
kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Artvin ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin
ediliyor.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatılı, Doğu Karadeniz kıyılarında güneydoğulu, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.