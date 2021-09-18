Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Müzik sesi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 19.9.2021 04:47

Müzik sesi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

AA
Müzik sesi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde müzik sesinden dolayı çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Güvercinada Caddesi'ndeki bir işletmeye müşteri olarak gelen Y. D, D.D, E.K. ve A.Ç. müzik sesinden dolayı işletme sahibi ve çalışanlar H.D, O.İ. ve Ç.Ü. ile tartışmaya başladı. İşletmenin dışında süren kavgada, H.D. ve O.İ, silahla, Ç.Ü. ise darp sonucu yaralandı.

Müşterilerden Y.D. ve D.D. de darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili A.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Müzik sesi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA