Nusaybin’de çocuk eline taktığı kelepçeyi itfaiye ekipleri keserek çıkardı

Alınan bilgilere göre, Nusaybin Yeşilkent Mahallesi'nde bir çocuk çöpte bulduğu demir kelepçeyi eline taktı. 10 yaşındaki çocuk, elinde kelepçe takılı olarak eve gidince ailesi şok oldu. Çocuk durumu ailesine anlatınca ailesi rahatladı.

Çocuğun el bileğinde takılı kelepçeyi çıkarmaya çalışan aile başarılı olamadı. Aile çocuğun elindeki kelepcenin çıkarılması için Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye binasına giderek yardım istedi. Burada Arama ve Kurtarma ekipleri, elektrikli kesici aletle çocuğun elinde bağlı kelepçeyi titizlikle keserek çıkardı. Aile, çocuğun el bileğine bağlı kelepcenin çıkarılması ve yara almamasına sevinerek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.