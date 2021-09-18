Oyuncak kursu moral merkezi oldu

Gaziantep'te pandemi nedeniyle uzun süre evde kapalı kalan ev hanımları normalleşmeyle birlikte açılan belediyelere ait kurs merkezlerine akın etti. Şahinbey Belediyesi'ne ait Özgecan Sosyal Tesisleri'nde açılan bez oyuncak kursuna katılan onlarca kadın hem pandemi uzun süre kapalı kalmanın getirdiği stresi atıyor hem de para kazanarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Belediyenin, vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ın adını verdiği sosyal tesisteki kursa katılan ev hanımları İŞKUR desteğiyle açılan imalat atölyesinde kazandıkları paraları da çocukları ve kendileri için harcamanın mutluluğunu yaşıyor. Gündüz kursta birbirlerine dertleşerek sorunlarını dile getirerek kendi tabirleriyle "terapi olan" kadınlar hafta sonları da ailece birlikte pikniğe giderek dostluklarını pekiştiriyor.

Pandemi döneminde kapalı kalmanın getirdiği zorlukları yanı sıra evine giren hırsızın tüm altınlarını çalması üzerine psikolojisinin alt üst olduğunu söyleyen 3 çocuk annesi Ebru Karademir, "Başıma gelmeyen kalmadı. Buraya geldikten sonra hepimizin benzer sorunları olduğunu gördüm. Birbirimizle dertleşerek bir nevi tedavi görüyoruz. Buradan aldığım parayla kızımın dershane taksitlerini ödemeye başladım" dedi.

Lise ve ortaokula giden 3 çocuğu olduğunu söyleyen Hatice Tanrıöver ise, kazandığı parayla çocuklarına harçlık vereceğini söyledi. Tanrıöver, "Zaten ilk aylığımı aldığımı markete giderek çocuklara harcadım. Hep birlikte gidip bir sürü çikolata aldık" diye konuştu.

21 yıl diş teknikeri olarak çalıştığını belirten Dilek Erdoğan da, "Uzun süren iş hayatım boyunca sosyal yaşamım sınırlıydı. Burada sosyalleşmeyi yeniden öğrendim. Zamanımız daha iyi geçiyor. Özellikle ev hanımlarına bambaşka bir ortam sağlıyor. Burada hem tecrübelerimizi hem de dertlerimizi paylaşıyorum" dedi.

Ailevi sorunlar nedeniyle bir süre psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Nermin Deveci, kursa başladıktan sonra psikolojisinin düzeldiğini söylerken, 24 yaşındaki Gülperi Delihacıoğlu ise kurstaki en genç kursiyer olduğunu, KOVİD-19'un olumsuz etkilerini atlatmasında büyük katkısı olan eğitimlerden sonra imalathane açarak oyuncak üretmeyi düşündüğünü belirtti.

Kazandığı parayla oğluna okul kıyafeti aldığını, kızlarına da harçlık verdiğini söyleyen Filiz Güneş ise, "Çocuklarım kendi paramla onlara harcama yaptığımı görünce çok sevindi. İlk kez kendimi daha da önemli hissettim. Buradaki eğitimi tamamlar ve biraz sermaye bulursam oyuncak üzerine bir işyeri açmak istiyorum" dedi.

Sosyal tesis yöneticileri ise, ilk olarak Özgecan Sosyal Tesislerinde açılan kursun yoğun ilgi görmesi üzerine 3 ayrı tesiste daha açıldığını, toplam 100 kursiyerin alındığı bez boyunca kursuna, tesislerdeki farklı branşlarda çok sayıda kursun verilmesi nedeniyle şimdilik 12'şer kişilik 2 vardiya halinde eğitim verildiğini söyledi. İŞKUR işbirliğiyle açılan kursa katılan kadınlara günlük 35 TL ücret verilen kursların sonunda toplam bugüne kadar yaklaşık 9 bin adet oyuncak üretildi.