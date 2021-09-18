Pendik Belediyesi’nden yeni üniversitelilere 750 TL destek

Pendik Belediyesi üniversiteli gençlere destek sağlıyor. Bu yıl ilk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere Sosyal Destek Yardımı projesiyle 750 TL'lik yardım yapılıyor. Devlet veya özel üniversiteleri kazanmış ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten yararlanıyor. Öğrenciler, pendik.bel.tr WEB sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (Okul-Bölüm belirten) ve Okul Kayıt Belgesinin Öğrenci Belgesini forma yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımına başvurabiliyor. Bugün başlayan başvurular pendik.bel.tr üzerinden yapılıyor ve 17.10.2021 Perşembe Saat 23.59 tarihine kadar devam edecek. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin yardımları ailelerin hesabına yatırılacak.



FORM DOLDUR PARA HESABINA GELSİN



Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından müjdeyi vererek Sosyal Destek Yardımı kapsamında üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yardım yapılacağını duyurdu. Başkan Ahmet Cin: "Bu yıl üniversiteyi kazanan sevgili gençler! Pendik'te oturuyorsanız ve okulunuza kayıt yaptırdıysanız Pendik Belediyesi resmi WEB sitesindeki Yeni Üniversiteli Destek Formu'nu hemen doldurun. Belediyemizin 750 TL desteği hesabınıza gelsin. Aramızda kalmasın, herkes bilsin; Ne Varsa Pendik'te Var." diyerek gençlere seslendi.