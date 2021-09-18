Pendik’te korkunç kaza! Anne-baba öldü, 2 çocukları yaralandı

Çiftin çocukları 3 yaşındaki Dila ile 1 yaşındaki Muhammet ise enkaza dönen otomobilden yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansa alınan çocuklardan biri Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğeri ise Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.