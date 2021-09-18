Furkan Vakfı’nda yeni skandal! İş insanını zorla arabaya bindirim kaçırdılar! Polis her yerde onları arıyor

Adana'da 56 yaşındaki iş insanı Koray Sarısaçlı, daha önce 70 milyon liralık mal varlığının satışı için vekalet verdiği 3 kişi tarafından iş çıkışında kaçırıldı. Zanlıların, Sarısaçlı'nın bir dönem yöneticiliği de yaptığı Furkan Vakfı ile bağlantısı ortaya çıktı. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise her yerde aranırken, kayıp olan işadamı Koray Sarısaçlı ise, polis tarafından aranıyor.