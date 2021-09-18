Bakan Karaismailoğlu restore edilen köprüyü hizmete açacak

Tokat'ta Yeşilırmak üzerinde 1250 yılında Selçuklular tarafından inşa ettirilen tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları kapsamında daha önce yapılan 60 santimetre kalınlığındaki asfalt sökülerek, temizlik ve onarım gerçekleştirildi.

Aslına uygun taşlarla eksikleri tamamlanan köprü araç trafiğine kapalı kalmaya devam edecek. 1 yıl süren çalışma sonrasında yeniden açılışı yapılacak köprünün Eylül ayı içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TALİMATI VERMİŞTİ

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu "Tarihi Hıdırlık Köprümüz eski hüviyetine böylece kavuşmuş oldu. Hıdırlık Köprü'müzün hikayesi çok eski. 771 yıl önce II. Kılıçarslan döneminde yapılan hatta o dönem barış köprüsü diye de ifadede geçen önemli bir köprümüz. Tabii yıllarca köprümüz birçok tadilatlar görmüş veya birçok belki restorasyonlar görmüştü ama ne yazık ki bundan bir sene önceki hali hiç de iç açıcı değildi. Sağ olsun Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu Tokat'ı ziyaretlerinde köprüyü görünce buranın hemen süratle restore edilmesiyle ilgili talimatlarını vermiş ve birkaç ay içerisinde de ihaleye çıkılmış ve yapılmaya da başlanmıştı. Restorasyon tamamlandı" diye konuştu. Başkan Eroğlu, açılışa Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nu davet ettiklerini belirtti.

Uzunluğu 100 metre olan yaklaşık 5 buçuk metre genişliğindeki 6 gözesi bulunan tarihi köprü kitabesi olan ve Selçuklu'nun bu coğrafyaya bıraktığı en önemli ilk 10 tarihi köprüden bir tanesi olarak biliniyor.