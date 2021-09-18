Rize’de kaçak silah imalathanesine baskın düzenlendi

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Rize İl Jandarma komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Ardeşen İlçesine bağlı Yeşiltepe köyündeki C.Ö' isimli kişiye ait ev ve silah atölyesi olarak kullanılan bölümde yapılan aramada , 86 Adet Tetik Tertibatı, 86 Adet Tabanca Horozu, 8 Adet Namlu, 6 Adet Şarjör, 1 Adet Tabanca Gövdesi, 8 Adet Tabanca Kabzası, 5 Adet Tabanca Yayı, 5 Adet Emniyet Kilidi, 2 Adet Boş Kovan Atacağı, 3 Adet Tabanca Üst Kapak Kilidi, 16 Adet Tabanca İğnesi, 4 Adet Şarjör Yayı, 12 Adet Tabanca Üst Kapağı, 77 Adet Tabanca Şarjör düğmesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan C.Ö, isimli kişi Silah İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.Ö isimli kişinin Jandarmadaki işlemleri sürdürüldüğü belirtildi.

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA/SABAH