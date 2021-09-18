Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Rize’de kaçak silah imalathanesine baskın düzenlendi
Giriş Tarihi: 18.9.2021 16:23

Rize’de kaçak silah imalathanesine baskın düzenlendi

Rize’de kaçak silah imalathanesine baskın düzenlendi

Rize’nin Ardeşen İlçesine bağlı Yeşiltepe köyündeki bir ev ve atölyede silah imalatı ve ticareti yapıldığı hususunda gelen bilgi üzerine  Rize İl Jandarma Komutanlığı  ekipleri  harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından  ev ve atölyeye yapılan baskında çok sayıda silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçiliriken 1 kişi gözaltına alındı.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Rize İl Jandarma komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Ardeşen İlçesine bağlı Yeşiltepe köyündeki C.Ö' isimli kişiye ait ev ve silah atölyesi olarak kullanılan bölümde yapılan aramada , 86 Adet Tetik Tertibatı, 86 Adet Tabanca Horozu, 8 Adet Namlu, 6 Adet Şarjör, 1 Adet Tabanca Gövdesi, 8 Adet Tabanca Kabzası, 5 Adet Tabanca Yayı, 5 Adet Emniyet Kilidi, 2 Adet Boş Kovan Atacağı, 3 Adet Tabanca Üst Kapak Kilidi, 16 Adet Tabanca İğnesi, 4 Adet Şarjör Yayı, 12 Adet Tabanca Üst Kapağı, 77 Adet Tabanca Şarjör düğmesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan C.Ö, isimli kişi Silah İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.Ö isimli kişinin Jandarmadaki işlemleri sürdürüldüğü belirtildi.

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA/SABAH

ARKADAŞINA GÖNDER
Rize’de kaçak silah imalathanesine baskın düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA