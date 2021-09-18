Şanlıurfa’da çölyak hastalarına müjde

Şanlıurfa'nın hastanelerinde Çocuk Gastroenteroloji doktor olmadığı için vatandaşların Malatya'ya, Gaziantep ve Ankara'ya gidiyordu. Ağustos ayından atanan Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Kamercan Ceylan Şanlıurfa Eğitim ve araştırma hastanesine hasta kabulüne başladı.

ŞANLIURFA'YA ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ DOKTORU HASTA KABULUNE BAŞLADI

Türkiye'nin en kalabalık ve genç nüfusun yoğun olduğu illerin başında gelen Şanlıurfa'da, her yıl ortalama 60 bini aşkın çocuk dünyaya geliyor. Buna karşın yaklaşık 500 Bin Suriyeli vatandaş buna dahil değil. Şanlıurfa son yıllarda hastane yatırımına karşın doktor kadrosunun yetersizliği nedeniyle dikkat çekiyor. Özellikle çocuk branşlarında ciddi eksikliğin olduğu Şanlıurfa'da, vatandaşlar başka illerin sağlık kuruluşlarında tedavi arıyor. Genç nufusün olduğu kentte tek çocuk gastroenteroloji doktorun tayinin çıkması özellikle Çölyka hastalarını mağdur ediyordu. Ağustos ayından atanan Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Kamercan Ceylan Şanlıurfa Eğitim ve araştırma hastanesine hasta kabulüne başladı.