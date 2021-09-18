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Giriş Tarihi: 18.9.2021 14:31 Son Güncelleme: 18.9.2021 14:59

Şanlıurfalı tarım işçisi ailenin oğlu 6 gündür kayıp

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı tarım işçisi ailenin oğlu 6 gündür kayıp

Şanlıurfa’dan ailesiyle birlikte Konya Ereğli’ye mevsimlik tarım işçisi olarak giden 13 yaşındaki İsa Aydo’dan 6 gündür haber alınamıyor.

Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte Konya Ereğli'ye mevsimlik tarım işçisi olarak giden 13 yaşındaki İsa Aydo'dan 6 gündür haber alınamıyor.

Aydo ailesi Şanlıurfa'dan Konya'nın Ereğli ilçesinde, yaklaşık 4 aydır tarlada çalışıyor. Çadırda kalan ailenin 13 yaşındaki oğulları İsa Aydo 6 gündür kayıp haber alınamıyor.

Aydo ailesi, geçtiğimiz hafta Pazartesi yaşanan bir tartışmanın ardından İsa'nın çadırdan çıkarak bir daha geri gelmediğini ve kayıp ihbarında bulunduklarını oğulların geri dönmesini istediklerini Ancak aradan yaklaşık 6 gün geçmesine rağmen çocuklardan bir haber almayan aile çaresiz bir şekilde gelecek sevindirici bir haber bekliyor.

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Şanlıurfalı tarım işçisi ailenin oğlu 6 gündür kayıp
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