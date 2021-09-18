Sebzede fahiş fiyatlar tüketiciyi mağdur ediyor! "2 lira olan ürün pazarda 5, markette 10 lira'

Biz sabah marketlerden aldığımız fiyat üzerine yanlış hareket etmemek için hem satılan ürünümüzü hem de market fiyatlarını değerlendiriyoruz. Bugün bir domates ya da yeşillikte, sebzede örneğin 2 lira olan ürün; pazarda 5, markette ise 10 liraya kadar ulaşıyor. Maydanoz, roka, yeşillik yani mutfağa giren her şey için geçerli. Halkın ve üreticinin ekonomisini yok eden bir ortam var. Bugün markette 7-8 liraya satılan bir maruldan üretici neden 1-2 lira alıyor, Neden üreticiye yansımıyor" diye konuştu.