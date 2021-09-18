Seddar Yavuz, “Hayatını kaybedenlerin yüzde 90’ı aşısız”

Doğal afetler hakkında farkındalık oluşturmak ve afetlere hazırlıklı olmak amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Güzeller Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında hazırlanan "Karşılıklı Yardımlaşma, Afet Farkındalık ve İş Birliği Protokolü" Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından onaylandı.Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen programa Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

OLUŞABİLECEK RİSKLERİ BERTARAF ETMEK

Öğrenciler ve AFAD gönüllüleri ile bir süre sohbet eden Vali Seddar Yavuz programda yaptığı konuşmalarında; "Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Geçmişte de çok büyük acılar yaşadığımız bir bölgede yaşıyoruz. Valilik olarak ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla olası afetler sonrası yapılacak çalışmaları en ince ayrıntısına kadar hazırladık. Ancak bizim öncelikli hedefimiz; depreme hazırlık, riskleri azaltmak, oluşabilecek riskleri bertaraf etmektir. Kocaeli olarak bir diğer önemli özelliğimizde; sanayi kuruluşlarımızın bölgemizde bulunmasıdır. Bu nedenle özellikle Organize Sanayi Bölgelerimiz başta olmak üzere büyük sanayi tesisleri ve diğerlerinde yürütülen bu tür faaliyetleri, arama kurtarma birliklerinin oluşturulmasını ve eğitilmesini çok önemsiyoruz. Bu fikrimizi ilk defa değerli başkanımıza açtığımızda büyük bir heyecanla sahiplendi. Bu konuya çok büyük bir ehemmiyet verdi ve bugün itibariyle gördüğünüz sonuç ortaya çıktı. Çok kıymetli başkanımızı bu vesileyle canı gönülden tebrik ediyorum. Diğer taraftan burada eğitime katılan, bu eğitimleri veren AFAD teşkilatımızın çok değerli çalışanlarına da teşekkür ediyorum." dedi.

AŞISIZ VEYA TEK DOZ AŞILILAR

Konuşmasında aşılama çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan ve özellikle gençlerin süratle aşı yaptırmaları gerektiğini belirten Yavuz; "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin aşılarını süratle yapmaları pandemi ile yaptığımız mücadelemize önemli destek sağlayacaktır. Çünkü bu okullar çocuklarımızla güzel. Çocuklarımızın, gençlerimizin seslerinin olduğu okullar bizim için huzur kaynağı. Dolayısıyla okullarımızı daha canlı tutabilmemiz için de bütün halkımızın ve gençlerimizin aşılarını süratle yaptırmalarını bir kez daha hatırlatıyorum. Talimatlarımla İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri okullarımızı ziyaret etmek suretiyle aşılama çalışmalarını hızlandırarak eğitim-öğretimin kesintisiz şekilde devam etmesi için gerekli tedbirleri alıyorlar. Şu anda hastanelerde yatan, entübe olan yada yoğun bakımda olan, hayatını kaybedenlerin yüzde 90-95'i ya hiç aşısız yada tek doz aşılı olanlardır. Bu nedenle bilim insanlarının söylediklerine kulak vererek aşılarımızı süratle yaptıralım." şeklinde konuştu.

GÖNÜLLÜLERİ TEBRİK ETTİ

Yapılan konuşmaların ardından, Vali Seddar Yavuz İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Güzeller Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında yapılan "Karşılıklı Yardımlaşma, Afet Farkındalık Eğitimleri ve İş Birliği Protokolü"'nü hayırlı olması dilekleriyle onayladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri ile AFAD gönüllülerin katılımıyla küçük çaplı bir tatbikat yapılmasının ardından Güzeller OSB personeli 50 AFAD gönüllüsüne sertifikalarını veren Vali Yavuz, gönüllüleri tebrik etti.