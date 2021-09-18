Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Selçuklu’nun ilk mezar anıtı keşfedildi
Giriş Tarihi: 18.9.2021

Selçuklu’nun ilk mezar anıtı keşfedildi

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Selçuklu’nun ilk mezar anıtı keşfedildi
Türkiye-Ermenistan sınırındaki tarihi Ani şehrinde yapılan kazı çalışmalarında Anadolu Türk tarihi açısından çok önemli bir keşif yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Daire Başkanlığı ve Kafkas Üniversitesi işbirliğiyle yapılan arkeolojik kazılarda, Selçuklu'nun Anadolu'daki ilk mezar anıtı olduğu düşünülen kare kaide üzerinde, sekizgen gövdeli kümbet kalıntılarına ve etrafında taş sandukalı Selçuklu mezarlığına ulaşıldı. Selçuklu döneminde cami, çarşı ve konut alanı olarak kullanılan bölgedeki kazılarda çıkan eserler Türk tarihi açısından önem taşıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuklu’nun ilk mezar anıtı keşfedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA