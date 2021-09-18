Selçuklu’nun ilk mezar anıtı keşfedildi

Türkiye-Ermenistan sınırındaki tarihi Ani şehrinde yapılan kazı çalışmalarında Anadolu
Türk tarihi açısından çok önemli bir keşif yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı
bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Daire Başkanlığı ve Kafkas Üniversitesi işbirliğiyle yapılan arkeolojik kazılarda, Selçuklu
'nun Anadolu'daki ilk mezar anıtı olduğu düşünülen kare kaide üzerinde, sekizgen gövdeli kümbet kalıntılarına ve etrafında taş sandukalı Selçuklu mezarlığına ulaşıldı. Selçuklu döneminde cami, çarşı ve konut alanı olarak kullanılan bölgedeki kazılarda çıkan eserler Türk tarihi açısından önem taşıyor.