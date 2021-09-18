Sohbet ederken fenalaştı hastanede hayatını kaybetti

Derince İlçesi Çenedağ Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Vural Sokak üzerinde arkadaşları ile oturan ve sohbet ettiği oğrenilen 19 yaşındaki Uğur Tarım bir anda fenalaştı. Durumu fark eden Tarım'ın arkadaşları hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Tarım'a ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz gencin durumu hastanede daha da fenalaştı. Tarım doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacağı öğrenilirken, acı haberi alan Tarım'ın. Ailesi ve akrabaları yasa boğuldu.