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Giriş Tarihi: 18.9.2021 19:09 Son Güncelleme: 18.9.2021 19:12

Son dakika haberi... Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul için sarı alarm...

DHA
Son dakika haberi... Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul için sarı alarm...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamada Trakya ve İstanbul için kritik uyarılar geldi. Meteoroloji, akşam satlerine dikkat çekerek Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde etkili olacağı ifade edildi. Vatandaşlara uyarılarda bulunuldu...

Meteoroloji'den o illeriçin sarı alarm... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve Trakya'ya son dakika uyarısı yapıldı. Bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve çevre illerde etkili olması tahmin edilen kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu. Edirne'de, saat 16.30 sıralarında, sağanak başladı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve Yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'den yağış uyarısı | Video

ERZURUM, AĞRI, KARS, ARDAHAN VE IĞDIR'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 22, Ardahan'da 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

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Son dakika haberi... Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul için sarı alarm...
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