Son dakika haberi... Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul için sarı alarm...

Meteoroloji'den o illeriçin sarı alarm... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve Trakya'ya son dakika uyarısı yapıldı. Bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve çevre illerde etkili olması tahmin edilen kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu. Edirne'de, saat 16.30 sıralarında, sağanak başladı.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve Yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji'den yağış uyarısı | Video
ERZURUM, AĞRI, KARS, ARDAHAN VE IĞDIR'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.
Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.