Sünnet düğününde facia: Tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu

Dağlıca Köyü Muhtarı Mehmet Başaran, endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, "Düğünde tavuk ve pilav dağıtımı olmuş. Herhangi bir korkulacak bir durum yok. Benim aldığım ilk bilgilere göre 35'i çocuk." dedi.