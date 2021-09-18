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Giriş Tarihi: 18.9.2021 20:41

Sünnet düğününde facia: Tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu

DHA
Sünnet düğününde facia: Tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu

Zonguldak'ta sünnet düğününde ikram edilen tavuğu yiyen 80 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Dağlıca köyünde meydana geldi. Köyde H.Ö.'nün oğlunun sünnet düğününe katılan 35'i çocuk 80 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı. Davetliler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dağlıca Köyü Muhtarı Mehmet Başaran, endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, "Düğünde tavuk ve pilav dağıtımı olmuş. Herhangi bir korkulacak bir durum yok. Benim aldığım ilk bilgilere göre 35'i çocuk." dedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, olayla ilgili köye giderek inceleme başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri düğünde dağıtılan tavuk yemeğinden numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Sünnet düğününde facia: Tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu
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