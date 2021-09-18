Süryanilerden tersine göç! 200 aile köylerde ev yaptırdı





1980'li yıllarda göç ettikten sonra köye geri dönüş yapan Süryanilerden Kenan Karataş ise, "Süryaniler bu sene çok memnun oldular, Avrupa'dan çok gelen oldu. Avrupa'daki insanlarımız bu yıl akın akın geldiler. Yıllar sonra doğduğumuz topraklarda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buralarda artık huzur ve güven ortamı var. Avrupa'dan bizi ziyarete gelenler buraları görünce onlarda ev yapmaya başladı. Biz bu ortamın sağlayanlara duacıyız" dedi.