Tevfik Göksu: "CHP için yandaşın cebi, halkın sağlığından çok daha değerli"

İstanbul Şile'de doğal kaynak suyu dolum fabrikasının kuyu suyu kullandığı, bu suyun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Hamidiye Su markasıyla vatandaşa satıldığı ileri sürülmüştü. Yetkililer sulardan örnek almış ve tesisi mühürlemişti. İETT'nin 2 milyarlık bakım-onarım ihalesinin ise CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirlik yaptığı şirkete verildiği ortaya çıkmıştı.

"CHP'Lİ İBB'NİN İHALELERİ İSTANBULLULARIN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEDHİT"



AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "2 Milyarlık İETT" ve "Hamidiye Kuyu Suyu" skandalları hakkında sosyal medyadan açıklamalar yaparak tepki gösterdi. Göksu sosyal medya hesabından "İBB, Hamidiye sularıyla ilgili bir ihaleyi, son seçimlerde CHP Eyüpsultan Belediye Başkanı Adayı olan Emek Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu'na vermiş. Konu ortaya saçıldıktan sonra da tesis zorunlu olarak mühürlendi. CHP'li İBB'nin ihalelerinin İstanbulluların sağlığı açısından nasıl tehdit haline geldiğini "2 Milyarlık İETT" ve "Hamidiye Kuyu Suyu" vakalarında net olarak gördük. Belli ki CHP için yandaşın cebi, halkın sağlığından çok daha değerli" ifadelerini kullandı.