Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’den sergi daveti

İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nde çeşitli sergiler sanatseverleri bekliyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de ilçenin sembol mekânlarından olan Nevmekân Sahil, Nevmekân Bağlarbaşı ve Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ndeki sergileri sosyal medyadan duyurdu.





DAVETTE BULUNDU



Türkmen sanatseverleri sosyal medyadan sergilere davet ederek, "Bu hafta sonu Üsküdar'da; -Nevmekân Bağlarbaşı'nda "Özgün Hat Atölyesi" sergisini görebilir -Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde "Sabrı-ı Ahenk" yazma baskı sergisini inceleyebilir -Nevmekân Sahil'de 10 özgün sanatçının katkıları ile karma sanat sergisi "Yaz Vakti"ni gezebilirsiniz" ifadelerini kullandı.



SERGİLER ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR



Nevmekân Bağlarbaşı'nda "Özgün Hat Atölyesi", Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde "Sabrı-ı Ahenk" ve Nevmekân Sahil'de karma sanat sergisi "Yaz Vakti" isimli sergiler ziyaretçileri bekliyor.