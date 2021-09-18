"Vatandaşa zulüm yapıyorlar"

Kayma nedeniyle duvarlarında çatlaklar oluşan 6 ev ve bir hayvan ağılı can güvenliği olmadığı gerekçesi ile boşaltıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı ağustos ayında başlayan toprak kaymasına seyirci kalması yörede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. SABAH, geçtiğimiz günlerde bölgede yaşananları 'Facia geliyorum diyor' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizin ardından dün sabah erken saatlerde polis eşliğinde bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi zabıta ekipleri 6'sı daha önce boşaltılan 7 evi mühürledi.

Bir hayvan ağılını da boşaltmak isteyen zabıta ekipleri vatandaşlardan gelen tepki üzerine mühürleme işlemini durdurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin evleri mühürlenen vatandaşları kaderi kaderi ile baş başa bırakması tartışma yarattı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar; "3 yıldır bölgede yaşananlara dikkat çekmek için çalmadığımız kapı kalmadı. Kimse bizi dinlemedi. İzmir'den yüzlerce kilometre uzakta Kaz Dağlarındaki protesto eylemine destek vermek için İzmir'den Çanakkale'ye giden Tunç Soyer makamından Büyükşehir Belediye Başkanı kalkıp da bir türlü Harmandalı'na gelemedi. Burada evleri boşaltılan insanlara geçmiş olsun bir ihtiyacınız var mı bile demedi. Kendi gözleri ile burada yaşananları görmek istemedi. Şimdi de gelmişler evleri hayvan ağıllarını mühürlüyorlar. Ben boşaltılmasın demiyorum. Tabi ki boşaltılsın ama mağdur olan vatandaşların da mağduriyetleri giderilmesi için çözüm üretilsin. Bu insanlara gidecek yer gösterilsin" Dedi.

NEREYE GİDERSENİZ GİDİN



Zabıta ekiplerinin dün sabah polis eşliğinde bölgeye adeta baskın yaptığını belirten Kazar; "Bu insanlar nereye gidecek diyorum. Zabıta nereye giderlerse gitsinler diyor. Bu nasıl iş. Bu nasıl önlem. Böyle çözüm mü olur. Ev ya da hayvan ağılını mühürlemekle iş bitmiyor ki. Önümüz kış. Bu insanlar nereye gidecek, ne yapacak? Bunu hiç düşünen yok. Vatandaşa resmen zulüm ediyorlar" diye konuştu.

GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİ



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 30 aydır büyükşehir belediye başkanlığı koltuğunda oturduğunu hatırlatan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı her ne hikmetse Harmandalına gelmekten, buradaki insanların sorunlarını dinlemekten kaçıyor, korkuyor. Harmanlında yaşayan binlerce insanı resmen gözden çıkarmış durumdalar. Buradaki insanları kaderine terk ettiler. Oysa ki buradaki sorun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkarlığından kaynaklanıyor. Kaymanın asıl sebebi çöp depolama alanından yeraltına sızan çöp sularıdır. Harmandalı çöplüğü bir an önce kapatılmalı, toprak kaymasına karşı hazırlanacak bilimsel raporlar ışığında önlem alınmalıdır. Aksi takdirde. Burada yaşanacak facia İstanbul Ümraniye Çöplüğünde yaşananlardan kat kat daha ağır sonuçlar doğuracaktır. " diye konuştu.