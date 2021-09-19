12 yaşındaki Aslı balkondan düştüğünde evde kimse yokmuş

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın 7'nci katında ailesiyle yaşayan Aslı Demir, balkondan düştü. Çevre binalarda oturanlar, sesler üzerine dışarı çıkınca yerde yatan Demir'i hareketsiz gördü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilen Aslı, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Aslı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aslı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



TANIKLARIN İFADESİ ALINDI



Olay yerinde inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Şüpheli ölüm iddiaları üzerine araştırma başlatan polis, olay sırasında evde kimsenin olmadığını belirledi. Cinayet şüphesi ortadan kalkan Demir'in intihar etmiş veya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Aslı Demir'in cansız bedeni, ailesi tarafından Adli tıptan alınarak, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.