133 ton saman yangında zarar gördü

SAKARYA
'NIN Adapazarı
ilçesinde açık alanda depolanan samanların tutuşması ile çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 133 ton saman zarar gördü. Yangın, Taşlık Mahallesi Nehir Caddesi üzerinde samanların bulunduğu açık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakup Işık
'a ait olduğu öğrenilen samanların olduğu açık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken samanların sahibi Yakup Işık, yaklaşık 150 bin liralık zararı olduğunu belirtti. İHA