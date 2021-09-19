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Giriş Tarihi: 19.9.2021

26 bin 161 vaka, 221 vefat

26 bin 161 vaka, 221 vefat
Türkiye'de dün 335 bin 244 Kovid- 19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı. 221 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 24 bin 23 oldu. Yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 300 bin 878 doz aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup aşımızı olalım" çağrısında bulundu. ANKARA
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26 bin 161 vaka, 221 vefat
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