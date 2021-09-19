26 bin 161 vaka, 221 vefat

Türkiye
'de dün 335 bin 244 Kovid
- 19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı. 221 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 24 bin 23 oldu. Yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 300 bin 878 doz aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup aşımızı olalım" çağrısında bulundu. ANKARA