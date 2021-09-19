Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, göçmen kaçakçılığını organize ettiğini belirlediği şüphelilere yönelik Adana
, İstanbul ve Kocaeli'de operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ceyhan ilçesinde bazı şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 15 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca ele geçirilen ruhsatsız av tüfeği ile 13 bin 445 lira ve 2 bin 200 dolara da el konuldu.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.