Adana’da hareketli anlar: Toprağın altından çıktı!

Uzi'nin, tarladaki bir bölgeye tepki vermesi üzerine kazma ve küreklerle toprak kazıldı. İki ayrı bölgede toprağın altına gömülü halde bir çantada 5 kilo 120 gram esrar ve bidon içerisinde 8 bin 537 uyuşturucu hap ele geçirildi.