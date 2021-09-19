Aksaray’da 19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanında gerçekleştirilen tören Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ardından İstiklal Marşının söylendiği törende konuşma yapan Vali Hamza Aydoğdu, Vatan sevgisi, şehadet ve gaza ruhunun, Türk-İslam Kültürünün en güçlü ve akla ilk gelen unsurları olduğunu, Dünyada, Anadolu toprakları kadar sinesinde şehit ve gazi barındıran, onların mübarek kanları ile sulanan başka bir coğrafya bulunmadığını söyledi.

Başka hiç bir milletin kültüründe "ölürsek şehit, kalırsak gazi" gibi toplumun her kesiminde karşılık bulmuş bir anlayışının da olmadığını belirten Vali Aydoğdu; "Bu husus, bağımsızlığa ve cihada verdiğimiz önem kadar, üzerinde yaşadığımız vatan topraklarının kıymeti ve düşmanlarımızın çokluğu ile de alakalıdır. Değerli gazilerimiz; bizler sizlere baktığımız zaman, gül cemalinizin yanında Çanakkale'yi, Malazgirt'i görürüz. Ay yıldızlı al bayrağı görürüz. Şeref, cesaret ve namusu görürüz. Vatan aşkının yaşayan abidelerini görürüz. Ve biliriz ki ne yaparsak yapalım size olan borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak, devletimizin tüm imkanları ile hizmetinizde olmaya, hak ettiğiniz gururlu hayatı yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim en büyük toplumsal sorumluluğumuzdur. Devletimiz de kahraman gazilerimize verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı vermiştir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş siz değerli gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." dedi.

Muharip Gaziler Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ da yatığı konuşmasında vatanını ve kutsal saydığı değerleri savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin şiirler okuması ile sona eren törenin ardından programa katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, birim amirleri, gaziler ve aileleri Aksaray Şehitliğini ziyaret etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın okunmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.