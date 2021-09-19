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Giriş Tarihi: 20.9.2021 00:54

Alanya'da otomobille ambulans çarpıştı: 1 yaralı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da otomobille ambulans çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA'NIN Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde otomobilin ambulansla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde. Kaza dün gece saa:22:00 sıralarında İncekum Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Alanya'dan Antalya istikametine seyir halinde gitmekte olan Özkan V. kullandığı 07 HDE 10 plakalı ambulans, kavşakta yola çıkan otomobil sürücüsü Yüksel A. idaresindeki 07 HKA 35 plakalı otomobille çarpıştı, otomobil önce orta refüje çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ve jandarmaya haber verdi.

Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. sağlık ekipleri otomobil içinde hafif yaralanan sürücü Yüksel A, ambulansla Özel Hastaneye kaldırıldı. Özel ambulans sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken. kazaya karışan Özel ambulans içinde hastanın olmadığı tespit edildi. kaldırıma çıkan otomobil çekiciyle kaldırılırken, Özel Ambulansda ise maddi hasar meydana geldi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Alanya'da otomobille ambulans çarpıştı: 1 yaralı
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