Alanya’da otomobille ambulans çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde. Kaza dün gece saa:22:00 sıralarında İncekum Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Alanya'dan Antalya istikametine seyir halinde gitmekte olan Özkan V. kullandığı 07 HDE 10 plakalı ambulans, kavşakta yola çıkan otomobil sürücüsü Yüksel A. idaresindeki 07 HKA 35 plakalı otomobille çarpıştı, otomobil önce orta refüje çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ve jandarmaya haber verdi.

Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. sağlık ekipleri otomobil içinde hafif yaralanan sürücü Yüksel A, ambulansla Özel Hastaneye kaldırıldı. Özel ambulans sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken. kazaya karışan Özel ambulans içinde hastanın olmadığı tespit edildi. kaldırıma çıkan otomobil çekiciyle kaldırılırken, Özel Ambulansda ise maddi hasar meydana geldi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.