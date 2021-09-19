Aynı aileden 4 kişi, yangında hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan bir evde, gece geç saatlerde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmine edilen yangın, güçlükle kontrol altına alınırken, evde bulunan 6 kişilik aileden 4'ü yaşamını yitirdi. 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞININ EVİNDE KALIYORLARDI

Kocaeli Derince İlçesinde oturan ve aslen Tabzonlu olduğu öğrenilen Bayram Bekçi(37), haftasonu değişiklik olsun diye eşi Pınar(36), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eymen (4) ile Eslem Asaf (1)'ı yanına alarak Sakarya Geyve İlçesi Bağcaz Mahallesinde bulunan bir arkadaşının evinde kalmaya gitti. Bekçi ailesi akşam soğuk olduğu için sobayı yakmaya çalıştı.

BABA VE 3 OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Ancak yakılan sobanın parlaması sonucu yangın çıktı. kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Arazözlerin de katıldığı söndürme çalışmaları ile güçlükle kontrol altına alınan yangında baba Bayram Bekçi (37), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1) yaşamını yitirdi. Anne Pınar ve Eymen Bekçi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne ve çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video