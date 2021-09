Bakan Soylu: Teröre nefes aldırmayacağız

FATMANUR AKKİŞİ / SABAH

Saygı duruşu ardından kuran-ı kerim tilaveti ile başlayan programda her masaya oturan Soylu, tek tek gaziler ve şehit yakınları ile tanışıp sohbet etti.

Bakan Soylu konuşmasında Dünya'da yaşanan çatışmaların hak ve batıl çatışması olduğunu belirtip, "Biz aslında yarının kitaplarında yazacak olan destanları şehitlerimiz ve gazilerimiz ile yazıyoruz. Şehitlik ve gazilik bu milletin ruhudur, bu milletin temsil ettiği değerlerdir, rahmani değerlerdir. dedi.



AVRUPA LAL OLDU

"Geçtiğimiz hafta bir konuşma yaptım. Terör örgütü PKK'nın 2016 yılından bu yana sadece şehit ettiği sivillerin sayısı 408. Hiç kimseden ses çıkmadı. Avrupa lal oldu. Hani insan hakları. Hani demokrasi. Hani huzur. Hani barış. 12-13 yaşlarındaki çocukları aldılar, annelerinden, babalarından kopartarak dağlara götürdüler. 14 yaşındaki kızlara, bu toprakların değerlerine hiçbir şekilde uymayacak şekilde, lanet ettiği bir şekilde kötü davrandılar. Burada söylemek istemiyorum. Her türlü edepsizliği rezilliği gerçekleştirdiler. İnsan hakları diye yıllarca ensemizde boza pişirenlerden, içeride PKK'nın sözcülüğünü yapan siyasi partiden, o parti ile ittifak hesabı yapanların hiç birinden ses çıkmadı, halende çıkmıyor. "Biz hakkın davasını yürütüyoruz. Biz ilahi kelimetullahı, biz ezan-i Muhammediyi, İstiklal marşının her satırını, biz ay yıldızlı bayrağımızın her zerreciğini gönlümüzde hissediyoruz. Biz bizim üzerimizde oyun kurgulayan ülkelere benzemeyiz. Biz güçlü olmayı, zengin olmayı şımarmak için değil, etrafımızdaki coğrafyada bulunan fukaraya elimizi uzatıp, 'ey Müslüman komşun açken sen tok yatıyorsun bizden değilsin' diyen dinimizin emrini yerine getirmek isteyen o anlayışın mensuplarımız.