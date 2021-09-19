Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buradaki programına başladı. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Türkevi oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını bugün gerçekleştirecek.
BAŞKAN ERDOĞAN GECE SAATLERİNDE ABD'YE ULAŞTI
Başkan Erdoğan, Türkiye saatiyle dün gece saat 12 sularında ABD'ye ulaştı. Erdoğan'ı hali hazırda New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, JFK Havalimanı'nda karşıladı.
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Başkan Erdoğan New York'ta! İlk durağı Türkevi oldu