Çalıntı ve kaçak telefonları satıyorlardı! Suçüstü yakalandılar

İstanbul Polisi; Fatih İlçesi'ne bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının içerisinde elektronik eşya satışı yapılan üç iş yerinde denetim yaptı. 61'i kaçak, 64'i kayıt dışı ve 7'si hırsızlığa konu olmak üzere toplamda 132 cep telefonu, 5'i kayıt dışı toplamda 8 adet tablet bilgisayar ve hırsızlık malı olan bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi. K.A. (34), Y.E. (34), İ.A.D. (23) ve T.Ü. (49) isimli şüpheliler gözaltına alındı ve haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ile "Suç Eşyası Satın Almak" suçlarından yasal işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.