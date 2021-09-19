Çatılar uçtu ağaçlar devrildi trafik durdu

İstanbul
'da gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle Sultangazi ve Kâğıthane'de çatılar uçtu, Sarıyer
ve Beykoz'da ağaçlar yola devrildi. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ve yağmurla birlikte birçok noktada çatılar uçarken ağaçlar da yola devrildi. Beşiktaş
, Habibler ve Yayla Mahallesi ile Kâğıthane Seyrantepe Mahallesi ve Sarıyer Poligon Mahallesi'nde rüzgâra dayanamayan çatılar uçtu. Seyrantepe'de uçan çatı 3 otomobile zarar verdi. Ayrıca uçan çatılar nedeniyle evlerde hasar meydana geldi. Maslak Büyükdere Caddesi, Sakıp Sabancı Caddesi ve Beykoz Kanlıca Sahil Yolu ve Kavacık TEM Otoyolu Avrupa yakası istikametinde rüzgâra dayanamayan ağaçlar yola devrildi. Silivri
'de ise dolu yağdı. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi ihbarlarına polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de uçan çatı ve ağaçları kaldırdı. Ağaçların kaldırılması sırasında trafik oluştu. Araçlar yolda kaldı.