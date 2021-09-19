Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Korona olan çocuk sayısı artıyor
Giriş Tarihi: 19.9.2021

Korona olan çocuk sayısı artıyor

DHA
Korona olan çocuk sayısı artıyor

Koronavirüse yakalanan çocuk hasta sayısında artış var. Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ergin Çiftçi: Önceki haftalara göre Kovid-19 saptadığımız çocukların oranı yüzde 8’den yüzde 30’lara yaklaştı. Çocuklar da aşılanmalı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, çocuklarda Kovid-19 vakalarının son dönemde gittikçe arttığını belirtti. Kendirli, "İlk başta Kovid-19'un çocukları daha az etkilediği hatta etkilemediği yönünde bir görüş belirginleşmişti, ama özellikle mutasyona uğrayıp varyantlar ortaya çıktıkça bu bilginin değiştiği görülmektedir. Hastanemizde şu an yeni doğan ve çocuk enfeksiyonda 8 yatağımız var. Onlar dolu. Bir de acilde pozitif hastamız var yatmayı bekleyen. Pozitif vaka en baştan beri yüzde 11.8 civarlarındaydı ama son günlerde pozitiflik oranının bir kat arttığını söyleyebiliriz" diye konuştu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi de "Önceki haftalara göre Kovid-19'u saptadığımız çocukların oranında büyük bir artış var. Test pozitifliği yaklaşık yüzde 8 iken şimdi yüzde 30'lara yaklaştı" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Korona olan çocuk sayısı artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA