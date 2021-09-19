Korona olan çocuk sayısı artıyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, çocuklarda Kovid-19 vakalarının son dönemde gittikçe arttığını belirtti. Kendirli, "İlk başta Kovid-19'un çocukları daha az etkilediği hatta etkilemediği yönünde bir görüş belirginleşmişti, ama özellikle mutasyona uğrayıp varyantlar ortaya çıktıkça bu bilginin değiştiği görülmektedir. Hastanemizde şu an yeni doğan ve çocuk enfeksiyonda 8 yatağımız var. Onlar dolu. Bir de acilde pozitif hastamız var yatmayı bekleyen. Pozitif vaka en baştan beri yüzde 11.8 civarlarındaydı ama son günlerde pozitiflik oranının bir kat arttığını söyleyebiliriz" diye konuştu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi
de "Önceki haftalara göre Kovid-19'u saptadığımız çocukların oranında büyük bir artış var. Test pozitifliği yaklaşık yüzde 8 iken şimdi yüzde 30'lara yaklaştı" diye konuştu.