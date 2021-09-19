Dünya rekorunda bir Türk

ABD'nin Illinois eyaletindeki Skydive Chicago Atlayış Merkezi'nde dün 19 bin feet (6 bin metre) yükseklikte uçan 4 ayrı uçaktan atlayan 77 paraşütçü , baş aşağı serbest düşüşte bir araya geldi.

Sporcular, aynı atlayış içerisinde daha önce belirlenen ve Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) hakemlerine bildirilen iki farklı şekil oluşturdu. Baş aşağı saniyede 280 kilometre düşen sporcular 55 saniyelik serbest düşüş süresi içerisinde ki farklı şekli oluşturmaya başardı

FAI hakemleri tarafından yapılan inceleme sonunda yapılan atlayış ,iki farklı şekil yapabilen en büyük Dikey Formasyon Dünya Rekoru olarak kayıtlara geçti.

"BENİ MUTLU EDİYOR"

Kuzey Amerika, Güney Amerika , Avrupa ,Yeni Zelanda ve Rusya'dan sporcuların seçilerek davet edildiği bu rekora Türkiye'yi i temsilen tek sporcu olarak davet edilen Kaan Özenmiş; "Bu dünya rekorunda ülkemizi temsil etmek verilen tüm emeklere değdi. Bu spor bana yaşama sevinci veriyor. Sonuçta herkes hatta mutlu olmak için uğraşıyor. Bu spor bana yaşama sevinci veriyor. Hayata bağlıyor. Bu da beni mutlu ediyor." dedi.

3 DÜNYA 1 AVRUPA REKORU SAHİBİ

31 Temmuz 2015'te ABD'de gerçekleştirilen 'Dünya Dikey Performans Rekoru'nu kıran 164 sporcu arasında yer alan Özenmiş, ayrıca Avrupa Baş Yukarı Formasyon Rekoru' nu kıran 21 kişilik ekipte yer almıştı. Özenmiş yine 30 Haziran 2018'de Dünya Skydiving Dikey Formasyon (Sequential) iki ayrı rekoru kıran 42 sporcu arasında tek Türk sporcu olarak yer almıştı.