Dünyanın en iyi drone pilotları TEKNOFEST’te yarışacak

Türkiye'nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunarak yenilikçi ve milli çözümler geliştiren STM' nin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek Dünya Drone Şampiyonası'nda pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelerle mücadele edecek.

32 PİLOT… KIYASIYA MÜCADELE

Meksika'dan Rusya'ya, Almanya'dan Amerika'ya kadar toplamda 22 farklı ülkeden 32 yarışmacının kıyasıya yarışacağı şampiyonada, birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 10 bin TL para ödülü verilecek.23 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 26 Eylül Pazar günü kupa töreniyle son bulacak şampiyonada Türkiye adına yarışacak isimler ise Türkiye Drone Şampiyonası finalinde belirlenecek.

4 TÜRK PİLOT YARIŞACAK

Bu yıl içinde Elazığ Harput Kalesi ve İzmir Bergama'da düzenlenen zorlu etapların ardından finale kalan 16 yarışmacı TEKNOFEST kapsamında 21-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak finalde yarışacak. Bunun arından 4 Türk pilotu Dünya Drone Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Ziyaretçiler ise yarışmasının birebir simülasyonu olan "Survivor Drone" ile STM standında unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüklerle, zorlu parkurlarda drone yarışını deneyimleme fırsatı yakalayacak. Taktik Mini İHA üretiminde Türkiye'nin öncü şirketi STM, bu alandaki dikkat çeken ürünlerini de, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gençlerle buluşturacak. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkin şekilde kullanılan ve bu yıl ihracat başarısına imza atan Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, TSK'nın envanterine girmek için gün sayan Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU ve Gözcü İHA Sistemi TOGAN, STM standında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNE ORTAK OLACAĞIZ

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, askeri denizcilik alanında "Derin Arayışlar", siber güvenlikte "CTF Capture The Flag" yarışması ve StarTeam Staj ve Aday Çalışan Programı gibi gençler için önemli projeler geliştirdiklerini belirterek "Dünya Drone Şampiyonası ile dünyanın en yetenekli pilotlarını İstanbul'da bir araya getiriyoruz. Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST gibi önemli organizasyonlar, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunuyor. Tam bağımsız savunma sanayiinin yolu eğitimli, teknolojiye merakı olan gençlerimizden geçiyor. Bizler de nesillerimizin teknoloji ve sektöre ilgi duyması için, TEKNOFEST'te yerimizi alarak, gençlerimizin hayallerine ortak olacağız" dedi.