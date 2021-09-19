Genç kızlara porno tuzağı! WhatsApp’tan bu mesajları yolladı: Boy foton var mı?

"PARA VERMEK BİR TARAFA, ÜSTÜNE PARALARINI ALDIKLARINI DA DUYABİLİYORUZ"



Bu yöntemin kadınlara kurulan bir tuzak olduğunu söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, "Burada genç kızlarımıza ilanlarla ulaşarak onları manken, fotomodel, reklam yıldızı, film artisti yapma vaatleriyle tuzaklarına düşürüyorlar. Daha sonra müstehcen fotoğraflarını ve videolarını tüm dünyadan izlenebilecek şekilde sergiliyorlar. Aman dikkat diyorum! Bu yapılan tamamen yasadışı, genç kızlarımızın, kadınlarımızın da iffeti söz konusu.

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Bu sahtekarları bulundukları, ilan verdikleri mecralara mutlaka Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı'na şikayet etmelisiniz. Türkiye'de bizim güvenilir dediğimiz bir takım internet satış portalları bunların ilanlarına yer veriyor ama Siber Suçlarla Daire Başkanlığı bunların mağduru olan tüketici talep ettiğinde mutlaka bu ilanı verenin bilgilerini de onlara aktarmak zorunda. Çoğu kez de bazen mağdurlara para vermek bir tarafa, üstüne paralarını da aldıklarını duyabiliyoruz" şeklinde konuştu.