HAVELSAN’ın TEKNOFEST sürprizi: İnsansız ordu

Havacılık ve savunma alanında geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye
, şimdi de HAVELSAN
öncülüğünde insansız sürü teknolojilerinde bir numara olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Üzerinde çalıştığı özgün algoritmayla insansız kara, hava, su altı ve üstü araçları birbiriyle konuşturup sürü mantığıyla birlikte görev yapmalarını sağlamayı hedefleyen HAVELSAN'ın Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar
, "Otonom teknolojilerinde yetenek kazanmak için 2018'den bu yana durmaksızın çalışıyoruz. Komuta kontrol ve savunma teknolojileri, simülasyon otonom ve platform teknolojileri, ülke güvenliği ve siber güvenlik ile bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere 4 ana faaliyet alanın odaklandık. Savunma ve havacılık alanında markalaşmış yerli ve milli teknoloji ürünlerini geliştirilmesi çok önemli. TEKNOFEST'te otonom hava ve kara araçlarımızı halkın ve gençlerin gösterimine ilk kez sunacağız" dedi. HAVELSAN'ın üçü Ankara
'da, biri İstanbul
'da olmak üzere dört Ar-Ge Merkezi bulunduğuna dikkat çeken Nacar, robot asker Barkan ve Otonom Bulut Altı İnsansız hava aracı
(BAHA) ülkemize hizmet edecek" diye konuştu.
'TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ GENÇLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK'
Türk
Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ
) TEKNOFEST'te bu yıl da yerini alıyor. Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer alan TUSAŞ, yetenek programları, işe alım süreçleri ve kariyer ile ilgili soruları bire bir cevaplayacak. TUSAŞ bunlara ek olarak, genç katılımcılar arasında etkileşimi artıracak olan 'Pilot Sensin' ve 'Odaklan ve Havalan' adında keyifli aktivitelerin de yer alacağı sürpriz etkinlikler gerçekleştirecek. TUSAŞ standında VR tabanlı sanal hangar turu, hava araçlarını deneyimleme imkânı sunan simülatörler ve çok sayıda sürpriz etkinlikler de yer alacak. Her yıl büyük heyecanla geçen Helikopter Tasarım Yarışması
'nın finalistleri de TEKNOFEST'te cevap bulacak. TUSAŞ'ın geliştirdiği TUSAS APP
uygulaması üzerinden, TEKNOFEST katılımcıları için sanal hangar turlarının yanı sıra ürünleri sanal ortamda yakından inceleme fırsatı sunulacak. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil "Ülkemizin tam bağımsız savunma sanayii gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Bu ekosistemin bir parçası olmak gurur verici" dedi.
AKINCI TİHA, AKSUNGUR VE GÖKBEY'DEN ÖZEL UÇUŞ
Türk
Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve üretilen jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş'un yanı sıra genel maksat helikopteri GÖKBEY ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı ilk kez TEKNOFEST'e özel uçuş gösterisi sergileyecek. Baykar tarafından üretilen AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) halka açık ilk gösterisini TEKNOFEST'te yapacak.
GÖSTERİLER YİNE NEFES KESECEK
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda salı günü başlayacak TEKNOFEST, birbirinden özel uçuş gösterilerine de ev sahipliği yapacak. Gösterilerde Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mig-29 savaş uçağı da yer alacak. Türk Yıldızları ve Solotürk de bu yıl özel uçuşlarla nefes kesecek, TSK'nın Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen ve önceki festivallerde harmandalı oyunu gösterileriyle büyük ilgi gören ATAK helikopterleri bu yıl da TEKNOFEST'te yerini alacak. Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi'nin gösterileri ile Emniyet Havacılık ve Polis Özel Harekat 'Üzüm Salkımı' gösterileri ile festivale renk katacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan paraşüt ekipleri de zorlu atlayışlarla büyük coşku yaşatacak.
GENÇ BEYİNLERDEN PARS VE ELECTRA
Kocaeli'nde
TEKNOFEST kapsamında gençleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda sergilenen sürücüsüz otomobiller ilgi gördü. "Electra" takım kaptanı Mahsun Bingöl "Belki ileride tam otonom bir araç tasarlarız. Ülkemizde yeni olan bu sektörü ilerletmek istiyoruz. Bunun öncülerinden olmak, katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin yollarında giden bir otonom araç tasarlamayı planlıyoruz" derken "Pars Robotics" takım kaptanı Ceyda Nur Işık "Bu yarışmaların düzenlenmesinin çok faydalı olduğunu görüyoruz. Yeni tecrübeler kazanıyoruz" diye konuştu.
HAFIZ ÖĞRENCİLERDEN DRONE ŞOV
Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hafız öğrencileri, Yunuseli Havalimanı'ndaki organizasyona iki takımla katılarak sabit kanat ve döner kanat drone kategorilerinde yarışıyor. Okul Müdürü Gürol Ün "Biz teknoloji üretmeyi hedefleyen bir okuluz" derken Döner Kanat Takımı"nın kaptanı 11. sınıf öğrencisi Taha Vedat Özgen "Mühendislik açısından üniversitede öğreneceğimiz şeyleri TEKNOFEST'te daha erken öğreniyoruz, TEKNOFESTokulumuz oldu" diye konuştu.
YÖRÜK'E 4 ÜLKEDEN TALEP VAR
Türk savunma sanayiinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina tarafından geliştirilen ve kısa sürede ihracat sözleşmeleri imzalanan Yörük 4x4'ün teslimatına bu yıl başlanacak. Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel "Sözleşme imzaladığımız şu anda dört ülke var. Bu yıl içinde teslimatlara başlayacağız. Gelecek yıl seri üretimine başlamayı hedefliyoruz" dedi. Geçen ay IDEF 2021 Fuarı'nda görücüye çıkan araç büyük ilgi odağı olmuştu.