“İşitme engelli kızım anne dedi, dünyalar benim oldu”

İşitme engelli 2 çocuğuyla iletişim kurmakta zorlanan anneye destek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına başvuran anne Dilek K. çocuklarının duyması için gerekli işitme cihazlarının alınmasını talep etti. Büyükşehir tarafından çocukların işitme cihazları alındı ve ameliyat olmaları için de destek sağlandı. Ameliyatları yapılan ve işitme cihazları takılan çocuklarının ilk kez ''anne'' dediğini duyan Dilek Hanım, ''Dünyalar benim oldu'' sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Dilek Hanım, desteklerinden dolayı Büyükşehir'e ve Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

İŞİTME ENGELLİ İKİ KIZKARDEŞ

İşitme engelli çocuklarıyla iletişim kurmakta zorlanan anne Dilek K.'nın Büyükşehir'e müracaatının ardından Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli aileyi ziyaret etti. Ziyarette çocukların duymadığı ve ailenin cihazları karşılayamayacağı belirlendi. Ardından Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü cihazların alınması için çalışma başlattı. Gerekli sağlık koşulları oluşturularak çocukların ameliyatı için de destek sağlandı. 2 kız kardeş, coclear implat ameliyatı oldu. Ameliyatları başarılı geçen kardeşler 'nucleus 7' işitme cihazları ile duymaya başladı.

ANNE ÇOK ZOR GÜNLER YAŞADI

Çocuğunun duymadığına kendini inandıramadığını belirten Anne Dilek K. "Bir gün arkadaşlarımız ile beraber dışarıya çıkmamız gerekti. Çocuğu ilk defa babaannesine bıraktım. Ben gittikten sonra çocuk durmamış çok ağlamış. Kayınvalidem bana, 'Seslendik fakat bize cevap vermedi, bize dönmedi' dedi. İlk defa o gün, 'Bu çocuk duymuyor' denildi bana. Ben tabi kabul etmedim. Şaşırdım. Çocuğa sesleniyoruz, fakat çocuk ses vermiyordu. Evimde cam

bir vazo vardı. Kızımın arkası dönükken onu yere atıp kırdım. Zehra bana dönmedi. Ne yapacağımı bilemedim. Baştan bunu kabul edemedim. Sonradan kendimi alıştırmaya başladım. Uyutmaya çalışıyorum. Ninni söylüyorum. Uyumuyor, susmuyor. Çocuk cevap vermiyor. Zehra'yı doktora götürdük. Çocuğumun işitme engelli olduğunu öğrendim" dedi.

BÜYÜKŞEHİR YARDIMINA YETİŞTİ

Doktordan sonra tedavi sürecine başladıklarını belirten anne Dilek K. "Kendi çabalarımızla kızımızın tedavisi için elimizden ne geldiyse yaptık. Zehra'ya işitme cihazı taktık. Cihazı taktığımız halde ilk etapta duymadı. Eğitimlerle birlikte kızım biraz duymaya başladı. İkinci bir kızım oldu. Nurayşe de işitme engelli doğdu. Ben de Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına gittim. Gerekli araştırmalar yapıldı. Evraklarımızı tamamladık. Büyük kızımın kullandığı cihazın süresi doldu. Büyükşehir Belediyesi 2 kızımın da cihazını aldı. Ameliyatları yapıldı" sözleriyle süreci anlattı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Kızının ameliyattan sonra duymaya başladığını belirten anne Dilek K. "Cihazlar ile birlikte kızlarım duymaya başladı. Ardından çeşitli dernekler yardımlarıyla eğitimlerine başladık. Bir gün Nurayşe'yle otobüse binmek için durakta bekliyordum. Kızım bana anne diye seslendi. İlk kez kızımın ağzından bir cümle duydum. Dünyalar benim oldu. Mutluluğumu size tarif edemem. Büyük kızımın en büyük hayali benimle birlikte üniversite sınavına girmekti. Bugün o hayalini gerçekleştirmiş bir anneyim. Ben kızımla birlikte üniversite sınavına girdim. Açık Öğretim Fakültesi'nde ilahiyat okuyorum. Kızım da E-KPSS'de tercih bekliyor. Çocuklarımın duyması için maddi ve manevi yanımızda olan Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.