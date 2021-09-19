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Giriş Tarihi: 19.9.2021 10:46

İstanbul'da sahte altın operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

AA
İstanbul’da sahte altın operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya sahte altın satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen polis, kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan S.D. ve Ş.K.'yı gözaltına alırken, kişilerin üzerinde bir miktar sahte çeyrek altın ele geçirdi.

Şüphelilerin sahte altınları temin ettikleri belirlenen Z.T., F.S. ve H.K. de Fatih'te yakalanırken, aramalarda, 38 adet sahte çeyrek altın ve 2.100 TL lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen S.D. ve Ş.K., Z.T., F.S. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da sahte altın operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
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