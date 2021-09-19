Kaçırılan işadamı kayıp





VEKÂLET VERMİŞ

Koray Sarısaçlı'nın, üniversite öğrencisi olan kızı Rabia Sarısaçlı ve eski eşi Asuman Sarısaçlı'ya ait yaklaşık 70 milyon lira değerinde 6 arsa ve gayrimenkul ile birlikte bir laboratuvar ve özel bir hastanenin satışı için farklı tarihlerde kendisini kaçıran Yusuf T.'ye vekâlet verdiği ortaya çıktı.