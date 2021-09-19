Kaçırılan işadamı kayıp

Olay, 8 Eylül'de Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 'Suç Örgütü Soruşturması' kapsamında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın bir dönem yöneticiliğini yapan işadamı Koray Sarısaçlı, işyerinden çıktığı esnada yüzlerini bez parçasıyla gizleyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Zanlılar, Sarısaçlı'yı plakası sökülen bir otomobile zorla bindirip kaçırdı.
İhbar üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki 200 güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Sarısaçlı'yı kaçıran kişilerin, yine Furkan Vakfı ile bağlantısı olan Rıdvan T. (31), Yusuf T. (33), Erol A. (34) ve Haydar A. (39) olduğu tespit edildi.
Zanlıların, olaydan bir saat önce bölgeye gelip, önce aracın plakasını söktüğü, sonra da mahallede tur atıp, Sarısaçlı'yı beklediği belirlendi.
VEKÂLET VERMİŞ
Koray Sarısaçlı'nın, üniversite öğrencisi olan kızı Rabia Sarısaçlı ve eski eşi Asuman Sarısaçlı'ya ait yaklaşık 70 milyon lira değerinde 6 arsa ve gayrimenkul ile birlikte bir laboratuvar ve özel bir hastanenin satışı için farklı tarihlerde kendisini kaçıran Yusuf T.'ye vekâlet verdiği ortaya çıktı.
Tüm bu bilgiler ışığında Yusuf T. ve Haydar A. ile olayda kullanılan aracın sahibi olan Erdal E. düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf T. ve Haydar A. 'cebir, şiddet veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.
Polis konuyla ilgili 2 şüpheliyi daha arıyor. Bu arada kaçırılan işadamı Koray Sarısaçlı'ya ise hâlâ ulaşılamadı.