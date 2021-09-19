Kartalın drone’a saldırısı kamerada

TEKIRDAĞ'IN Hayrabolu
ilçesinde, bir tanıtım filmi için havalanan drone kartalın saldırısına uğradı. Kartalın, drone'a saldırısı anbean kameraya kaydedilirken, o anları fark eden drone pilotu ise cihazını son anda kurtardı. Tekirdağ
'ın Hayrabolu ilçesinde bir tanıtım filmi projesi için çekim yapma hazırlığı yapan drone pilotu İlker Uskan
, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra drone cihazını havalandırdı. Çekim sırasında bir kartal, drone'u fark ederek cihaza yöneldi. Cihaza iyice yaklaşan kartal, drone'u parçalamak için keskin ayak pençeleriyle hamle yaptı. O sırada kartalın saldırısını fark eden drone pilotu Uskan ise, elindeki kumanda ile cihazını kısa sürede yere indirerek, cihazını kartalın ayak pençelerinden son anda kurtarmış oldu. İHA